PRESSEMITTEILUNG – #ON AIR – der Aviation Podcast mit Peter Malanik widmet sich dem Thema Human Factors in der Luftfahrt

Episode 50 | Human Factors in der Luftfahrt: Wolfgang Müller über die menschliche Komponente im Cockpit

Wien, 21.05.2025 – In der neuesten Episode von #ON Air spricht Geschäftsführer der Aviation Industry Austria und Luftfahrtexperte, Dr. Peter Malanik, mit Wolfgang Müller, langjähriger Linienpilot und Human Factors Trainer, über die zentrale Rolle des Menschen für die Sicherheit in der Luftfahrt.

Wolfgang Müller blickt auf 35 Jahre Berufserfahrung zurück – unter anderem bei Austrian Airlines und China Eastern Airlines – und erklärt, warum Sicherheit in der Luftfahrt weit mehr ist als Technik: Human Factors, also der Faktor Mensch und Crew Resource Management (CRM) haben maßgeblich dazu beigetragen, dass reisen mit dem Flugzeug heute als das sicherste Verkehrsmittel zählt.

Zentrale Themen in Episode 50:

Definition von Human Factors

Safety Differently und Safety II

Safety I vs. Safety II

Besonderheiten in der Zusammenarbeit im Cockpit

Im Gespräch wird deutlich: Der Mensch ist nicht das Sicherheitsrisiko, sondern die Lösung. Neue Ansätze wie „Saftey Differently“ fordern ein Umdenken: Weg von der Fehlervermeidung, hin zu dem, was täglich gut funktioniert. Sicherheit bedeutet lt. Müller nicht nur, dass nichts schiefläuft, sondern dass Menschen mit Erfahrung, Intuition und Anpassungsfähigkeit dafür sorgen, dass es zuverlässig funktioniert.

Über #ON AIR – der Aviation Podcast mit Peter Malanik:

Im Podcast On Air – Der Aviation Podcast erörtert Dr. Peter Malanik, Luftfahrexperte und Geschäftsführer der Aviation Industry Austria mit zahlreichen Expertinnen und Experten aus Luftfahrt, Wissenschaft und Wirtschaft warum der Luftverkehr und die Luftverkehrsindustrie zentrale Erfolgsfaktoren für den heimischen Wirtschafts- und Tourismusstandort in Österreich sind.

