PRESSEMITTEILUNG – #ON AIR – der Aviation Podcast mit Peter Malanik im Talk mit AIA-Präsident Julian Jäger

Episode 46 | Zölle, SAF & wirtschaftliche Bedeutung der Luftfahrt: AIA-Präsident Julian Jäger im Talk

Wien, 23.04.2025 – In der neuesten Episode von #ON Air spricht Geschäftsführer der Aviation Industry Austria (AIA) und Luftfahrtexperte, Dr. Peter Malanik, mit Julian Jäger, AIA-Präsident sowie Vorstand der Flughafen Wien AG, über das Rekordjahr 2024 am Flughafen Wien und die Zukunft der Branche.

Mit 31,7 Mio. Passagieren und einem Umsatz von über einer Milliarde Euro war 2024 das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Flughafen Wien. Auch die laufende Terminal-Erweiterung unterstreicht den Wachstumskurs. Der Präsident des Dachverbands betont außerdem die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs im Vergleich zu Deutschland, die Bedeutung der Regionalflughäfen und der Luftfahrtzulieferindustrie für den Standort.

Zentrale Themen in Episode 46:

2024 als historisch erfolgreichstes Jahr für den Flughafen Wien

Neues Regierungsprogramm und Bedeutung für Luftfahrtstandort Österreich

Hochlauf von Sustainable Aviation Fuels (SAF) und „Book & Claim“

Perspektive für Regionalflughäfen

Wirtschaftliche Bedeutung der Luftfahrtzulieferindustrie

Die Episode zeigt, dass die Luftfahrt in Österreich mehr Sichtbarkeit und Anerkennung braucht – sie ist Treiber für Wirtschaft, Tourismus und Innovation im Land. Von der neuen Bundesregierung fordert Julian Jäger eine klare Unterstützung bei Forschungsförderung und nachhaltigem Fliegen – etwa durch Investitionen in SAF (Sustainable Aviation Fuels).

Jetzt reinhören! On Air – Der Aviation Podcast mit Peter Malanik verfügbar auf Spotify, Amazon Music und Apple Podcast.

Über #ON AIR – der Aviation Podcast mit Peter Malanik:

Im Podcast On Air – Der Aviation Podcast erörtert Dr. Peter Malanik, Luftfahrexperte und Geschäftsführer der Aviation Industry Austria mit zahlreichen Expertinnen und Experten aus Luftfahrt, Wissenschaft und Wirtschaft warum der Luftverkehr und die Luftverkehrsindustrie zentrale Erfolgsfaktoren für den heimischen Wirtschafts- und Tourismusstandort in Österreich sind.

