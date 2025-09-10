PRESSEMITTEILUNG – #ON AIR – der Aviation Podcast mit Peter Malanik gibt Einblicke in die ÖAMTC Flugrettung

Episode 56 | 30 Notarzthubschrauber, 18 Stützpunkte, 22.000 Einsätze & große Verantwortung: Die ÖAMTC Flugrettung

Wien, 10.09.2025 – Zurück aus der Sommerpause steht in der neuesten Episode von #ON Air die ÖAMTC Flugrettung im Mittelpunkt. Peter Malanik, Geschäftsführer der Aviation Industry Austria und Luftfahrtexperte spricht mit Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC Flugrettung über saisonale Unterschiede und Einsatzzwecke der Flugrettung sowie über die Skills der Pilotinnen und Piloten.

Jeder kennt sie: Die gelben Engel. Von 18 ganzjährig und vier saisonal betrieben Stützpunkten aus starten die 30 Notarzthubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung in ganz Österreich – und manchmal auch darüber hinaus – zu ihren Einsätzen.

Zentrale Themen in Episode 56:

Zusammenspiel von Technik & Menschlichkeit in der Luftrettung

Vielfältige Einsatzzwecke durch Saisonalität geprägt

Medical Drone Services

Wartungsarbeiten und internationale Zusammenarbeit

Der Podcast zeigt eindrucksvoll, dass die Flugrettung weit mehr ist als spektakuläre Einsätze am Berg oder auf Skipisten: Sie ist ein unverzichtbarer Teil der österreichischen Notfallversorgung – getragen von höchster Professionalität und Innovationsgeist.

Über #ON AIR – der Aviation Podcast mit Peter Malanik:

Im Podcast On Air – Der Aviation Podcast erörtert Dr. Peter Malanik, Luftfahrexperte und Geschäftsführer der Aviation Industry Austria mit zahlreichen Expertinnen und Experten aus Luftfahrt, Wissenschaft und Wirtschaft warum der Luftverkehr und die Luftverkehrsindustrie zentrale Erfolgsfaktoren für den heimischen Wirtschafts- und Tourismusstandort in Österreich sind.

