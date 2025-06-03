PRESSEMITTEILUNG – #ON AIR – der Aviation Podcast mit Peter Malanik feiert einjähriges Jubiläum

Über 50 Folgen #ON AIR sind seit Juni 2024 online zum Streamen bereit.

Der Podcast #ON AIR – der Aviation Podcast mit Peter Malanik feiert sein einjähriges Bestehen. Seit dem Start im Juni 2024 hat sich das Format als fundierte Informationsquelle und Plattform für den Austausch zu aktuellen Entwicklungen und Geschehnissen in der Luftfahrt etabliert.

Mit über 50 veröffentlichten Episoden deckt der Podcast ein breites Spektrum relevanter Themen ab. Die Auswahl reicht von technischen Innovationen über geopolitische Rahmenbedingungen bis hin zu Fragen rund um Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit. Zu Wort kamen hochkarätige Gäste wie CEO’s, Branchenexpertinnen und -experten und Personen aus der Forschung, die ihr Wissen und Perspektiven mit dem Publikum teilten.

Ein Querschnitt durch die österreichische Luftfahrtindustrie:

Wirtschaft, Industrie & Wettbewerbsfähigkeit: Große Hubs & Regionalflughäfen, Einblicke in globale Märkte, Legacy vs Low-Cost-Carrier, Air Traffic Control, die Rolle von Luftfracht und Bedeutung der Luftfahrt im Allgemeinen standen im Fokus.

Große Hubs & Regionalflughäfen, Einblicke in globale Märkte, Legacy vs Low-Cost-Carrier, Air Traffic Control, die Rolle von Luftfracht und Bedeutung der Luftfahrt im Allgemeinen standen im Fokus. Politik & Regulierung: Forderungen an die Politik zur Stärkung des Luftfahrtstandorts, EU-Wettbewerbsrecht, Slot-Vergabe, Fluggastrechte sowie Ownership & Control waren zentrale Inhalte dieses Themenblocks

Forderungen an die Politik zur Stärkung des Luftfahrtstandorts, EU-Wettbewerbsrecht, Slot-Vergabe, Fluggastrechte sowie Ownership & Control waren zentrale Inhalte dieses Themenblocks Nachhaltigkeit & Klimaschutz: Sustainable Aviation Fuels, CO2-Bilanzen, marktbasierte Maßnahmen und Flugabgaben wurden ebenso behandelt wie Technologien zur Emissionsreduktion und die Zukunft von Elektro- und Wasserstoffantrieben

Sustainable Aviation Fuels, CO2-Bilanzen, marktbasierte Maßnahmen und Flugabgaben wurden ebenso behandelt wie Technologien zur Emissionsreduktion und die Zukunft von Elektro- und Wasserstoffantrieben Sicherheit: Umfasste Inhalte zu Netzwerksicherheit, Terrorabwehr sowie Mythen und Fakten rund ums Fliegen

Umfasste Inhalte zu Netzwerksicherheit, Terrorabwehr sowie Mythen und Fakten rund ums Fliegen Gesellschaft & Soziales: Flugangst, Human Factors, Frauen in der Luftfahrt, Tourismus, Konnektivität und die gesellschaftliche Bedeutung der Branche standen in diesen Folgen im Fokus.

Flugangst, Human Factors, Frauen in der Luftfahrt, Tourismus, Konnektivität und die gesellschaftliche Bedeutung der Branche standen in diesen Folgen im Fokus. Innovation & Zukunft: Urban Air Mobility, Flugtaxis, Leichtbau-Innovationen und virtuelle Airlines sind nur einige der Themen, mit denen sich die Branche auch zukünftig weiterhin beschäftigen wird.

Auch im zweiten Jahr wird #ON AIR aktuelle Entwicklungen aufgreifen, spannende Expertinnen und Experten einladen und wieder in Q&A Specials auf die Fragen der Community eingehen.

#ON AIR – der Aviation Podcast mit Peter Malanik erscheint jeden Mittwoch neu und alle bisherigen Folgen sind auf allen gängigen Plattformen (Spotify, Amazon Music und Apple Podcast) abrufbar. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Episode mehr zu verpassen, und folgen Sie Aviation Industry Austria – Dachverband Luftfahrt auf LinkedIn, Instagram und Facebook, für die neuesten Updates.

Rückfragen bitte an Peter Malanik, Geschäftsführer Dachverband Luftfahrt, unter office@aiaustria.com oder +43664 88442230