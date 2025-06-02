PRESSEMITTEILUNG: Aviation Industry Austria – Dachverband Luftfahrt lädt zum „Expertenforum Luftfahrt 2025“: Am 12. Juni trifft sich die österreichische (Regional-)Luftfahrtindustrie in Linz

Unter dem Titel „Was tut ein Regionalflughafen für die Region – was tut die Region für ihren Flughafen?“ widmet sich das Expertenforum Luftfahrt 2025 in Linz zentralen Fragen zur Zukunft der regionalen Luftfahrt. Im Fokus stehen die Bedeutung der internationalen Anbindung für Wirtschaft und Tourismus sowie der Beitrag zur Luftfahrt zur regionalen Entwicklung unter Berücksichtigung von Mobilität, Nachhaltigkeit und Standortwettbewerb. Namhafte Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Luftfahrt diskutieren, welche Rahmenbedingungen notwendig sind, damit Regionalflughäfen auch künftig als leistungsfähige Tore zur Welt fungieren können.

„Expertenforum Luftfahrt 2025“ mit spannenden Panels, Key Notes und Networking-Möglichkeiten

Das Event lädt zu Diskussion und Networking ein: Zwei Podiumsdiskussionen zu den Themen „Braucht die Wirtschaft die regionale Luftfahrt?“ und „Wie sind Airports und Airlines regional konkurrenzfähig?“ sowie zahlreiche Key-Notes erwarten die Gäste. Als Speaker sind Dietmar Prammer (Bürgermeister der Landeshauptstadt Linz), Norbert Draskovits (CEO Flughafen Linz), Julian Jäger (Vorstand der Flughafen Wien AG & Präsident der Aviation Industry Austria), Robert Machtlinger (CEO FACC), Astrid Steharnig-Staudinger (Geschäftsführerin Österreich Werbung), Thomas Bründl (Geschäftsführer Starlim-Sterner), Johannes Adensamer (Generalsekretariat WKO Bundessparte Transport und Verkehr) Ralph Beisel (Geschäftsführer Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen), Andreas Winkelhofer (Geschäftsführer OÖ Tourismus GmbH) und Martin Gauss (CEO ret. Air Baltic) geladen.

Weitere Informationen und kostenlose Anmeldemöglichkeit unter: Expertenforum Luftfahrt Linz 2025 Tickets, Do, 12.06.2025 um 13:00 | Eventbrite

Information für Medien:

Für eine Presseakkreditierung zum Event ersuchen wir um ein E-Mail an office@aiaustria.at

Linz Airport:

Als moderner Regionalflughafen bietet der Linz Airport Linien- und Charterflüge, insbesondere in Ferienregionen rund ums Mittelmeer, und ist ein wichtiger Partner der Tourismusbranche. Auch die lokale Wirtschaft profitiert vom Incoming-Verkehr. Neben dem Passagierbereich ist die Luftfracht ein zentrales wirtschaftliches Standbein: Seit den 1990er Jahren strategisch aufgebaut, verfügt der Flughafen heute über fünf Frachtterminals und gilt als bedeutende Frachtdrehscheibe.

AI Austria: Aviation Industry Austria – Dachverband der Österreichischen Luftfahrtindustrie:

Der Dachverband Aviation Industry Austria ist die größte Interessensvertretung der österreichischen Luftfahrt. Die Organisation bündelt Interessen der Luftfahrtindustrie wie etwa Flughäfen, Airlines, Luftfahrtzulieferindustrie und Business Aviation und vertritt derzeit direkt oder indirekt rund 100 Mitgliedunternehmen. Nähere Infos unter www.aiaustria.at.

Rückfragen bitte an Peter Malanik, Geschäftsführer Dachverband Luftfahrt, unter p.malanik@aiaustria.com oder +43664 88442230