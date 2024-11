12 Prozent der innovativsten Unternehmen in Österreich agieren in der Luftfahrt

Neues Ranking des Magazin trend in Kooperation mit Statista zeigt die innovativsten Unternehmen in Österreich – 12 Unternehmen mit Luftfahrtbezug schaffen es in Top 100

Wien, 15. November 2024 – Österreichs Luftfahrtindustrie zeigt sich weiterhin als Vorreiterin in Sachen technologischer Entwicklungen. Die Unternehmen setzen auf zukunftsweisende Innovationen, die die Effizienz und die Nachhaltigkeit der Branche fördern.

Im Ranking der Top 100 und damit zu den innovativsten Unternehmen der Luftfahrt in Österreich zählen: die Plansee Group, TTTech, AVL List, Rosenbauer, Greiner, AMAG, FACC, Frequentis, BRP-Rotax, Magna Steyr, der Flughafen Wien und Austrian Airlines. Die im Ranking genannten Unternehmen stehen stellvertretend für ein Ökosystem an hochinnovativen Luftfahrtunternehmen, die wegen ihrer nahezu 100%igen Exportquote in Österreich klassische Hidden Champions sind, wie Testfuchs, F/List und viele andere.

Österreich gehört besonders auch wegen seiner Luftfahrtindustrie laut dem ‚Innovationsindikator 2024‘ von Roland Berger und dem Bundesverband der Deutschen Industrie dank Investitionen in Digital- und Energietechnologien zu den Top Ten der innovationsstärksten Volkswirtschaften. Entscheidend ist neben einer kontinuierlichen Fokussierung auf Forschung und nachhaltige Technologien auch, dass dafür die passenden Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Die kontinuierliche Innovationsbereitschaft und der Einsatz modernster Technologien unterstreichen die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Luftfahrtindustrie. Mit diesen Maßnahmen trägt die Branche wesentlich zur Wirtschaft des Landes bei und setzt neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Effizienz im internationalen Vergleich. Die Unternehmen der heimischen Luftfahrtindustrie sind national (direkt und indirekt) für über 100.000 Arbeitsplätze verantwortlich und leisten rd. 8 Mrd. EUR direkten Beitrag zum BIP.

Die österreichische Luftfahrtindustrie ist deshalb erfolgreich, weil sie eine hohe Innovationskraft hat. Um den Wirtschaftsstandort und die globale Wettbewerbsfähigkeit weiter zu stärken, ist es unerlässlich die Innovationskraft der österreichischen Luftverkehrsindustrie durch Erhöhung der Forschungsförderung zu erhalten und weiter zu steigern.

Zur Methodik: In einem aufwendigen Prozess, in dem mehr als 25.000. Einzelurteile einflossen, erhob der trend in Kooperation mit dem deutschen Marktforschungsinstitut Statista die Innovationskraft der heimischen Konzerne, Unternehmen und auch Start-Ups. Neben der Anzahl eingereichter Patente, wurden für die Datenerhebung 9.000 Arbeitnehmer gebeten, ihr eigenes Unternehmen zu beurteilen und 400 Innovationsexperten zu Rate gezogen. Eine 40-köpfige Jury bewertete zusätzlich die Unternehmen aufgrund vorgegebener Parameter und wurde gebeten Firmen zu benennen, die sie für besonders innovativ halten.

AI Austria: Aviation Industry Austria – Dachverband der Österreichischen Luftfahrtindustrie

Der Dachverband Aviation Industry Austria ist die größte Interessensvertretung der österreichischen Luftfahrt. Die Organisation bündelt Interessen der Luftfahrtindustrie wie etwa Flughäfen, Airlines, Luftfahrtzulieferindustrie und Business Aviation und vertritt derzeit direkt oder indirekt rund 100 Mitgliedunternehmen. Nähere Infos unter www.aiaustria.at.

